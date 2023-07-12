Об этом сообщил в своем телеграм-канале координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.
По его словам, на Лиманском направлении командование противника продолжает одновременно с наступательными действиями в направлении Кременная – Заречное проводить подготовительные мероприятия по оперативному развертыванию дополнительных сил и средств. В частности, была завершена прокладка оптоволоконных линий.
На этом же направлении подразделения противника, усиленные, как минимум, двумя танковыми ротами, продолжили свои атаки по общей дирекции Кременная - Заречное, пытаясь вытеснить передовые подразделения ВСУ с северо-восточных окраин с.Торское.
По словам эксперта, в районе с. Белогоровка противник проводит перегруппировку подразделений, очевидно, готовясь к возобновлению атак на село с северо-восточного и юго-восточного направлений.
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В то же время на Купянском направлении командование войск противника после достижения успеха по направлению с.Куземовка - с.Новоселевское, южнее этого участка, наращивает усилия.
«Наиболее вероятная цель – создание рубежа прикрытия с южного направления для оперативно-тактической ударной группировки ГВ "Запад", развернутой севернее. Скорее всего, задача будет считаться выполненной, когда противник займет весь район Лозовая – Песчаное – Берестово – Стельмаховка (как максимум), или, по крайней мере, выйдет на рубеж Лозовая – Стельмаховка (как минимум)», - отметил Машовец.
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