Російські окупанти вдаються до нових цинічних маневрів на фронті.

При цьому їхній жорстокості і підлості немає меж, пише Politeka.net.

Про нову тактику загарбників повідомив військовослужбовець, колишній радник Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

«Щоб ви зрозуміли масштаб складності, яку долають наші воїни. Орки почали мінувати свої окопи. Коли наші їх захоплюють - вони підривають. Без захоплення ворожих окопів - важко закріпитись на нових позиціях, оскільки вирити нові часу немає...», - розповів Андрусів.

За його словами, швидких успіхів у ЗСУ не буде.

«Швидко не буде нічого, на жаль…», - зазначив Андрусів.

Додамо, раніше в Міноборони України повідомили, що в Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом.

«Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута», - пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Також стало відомо, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

«На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут», — повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

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