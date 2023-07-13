Сейчас страны Запада, поставляя оружие, берут слово с Украины, что она не будет его использовать по территории Российской Федерации в ее конституционно очерченных границах. Однако, рано или поздно война дойдет до той фазы, когда это будет неизбежно. К тому же, некоторые удары наносятся по военным объектам РФ уже сейчас, а дальше эта тенденция будет только усиливаться.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал российский оппозиционер и блогер Марк Фейгин.

По его словам, война сама с неизбежностью приведет и к этому, потому что чем дольше она длится, тем больше барьеров и условностей снимается.

"Мы же понимаем, что у этого тоже есть некоторые люфт. Да, поэтому все равно используется это оружие, и будет использоваться в интересах тактических оперативных операций военным командованием Украины. Ничего не поделаешь. Все очень просто – для того, чтобы этого не было, надо прекратить войну. Я имею в виду Российской Федерации просто уйти с территории соседнего государства Украины, оставить Украину, Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, вывести войска за пределы Украины. Оставить ее в покое. Вот собственно хороший рецепт для того чтобы этот вопрос решить", - говорит Марк Фейгин.

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