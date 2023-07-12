Российских оппозиционер рассказал, что держит авторитет власти в РФ после всех провалов Путина, и почему режим не сыпется.

В последнее время дела у Путина идут не очень хорошо. Сначала попытка мятежа Пригожина, которая заставила диктатора бежать из Москвы и сильно ослабила его позиции. Затем слова Байдена о том, что "Акела промахнулся", а дальше "нож в спину" от Эрдогана, который вернул в Украину руководителей "Азова", нарушив договоренности с Россией. При всех этих провалах Путину пока удается усиживаться в своем кресле. А все потому, что россияне просто бояться его свергать.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал российский оппозиционер Марк Фейгин.

По его словам, власть Путина держится на терроре и страхе, а народ просто очкует что-то сделать с ослабленным диктатором.

"Кто бы как не относился. Ну да, наверное, нужна какая-то последняя гирька на этих весах, но все равно вот является инструментом авторитета власти. Террор и страх. Террор конечно очень эффективный, понимаете, если людям угрожают, их убивают, их сажают, конечно они готовы, так сказать, признавать во власти все, чем она не является. Но что делать? Вот должен вот этот стержень террора как-то поколебаться, понимаете. Так что авторитет власти держится сейчас на штыках. Ну что поделать, ну для некоторых из них это даже приятное ощущение, но тем не менее", - говорит Фейгин.

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