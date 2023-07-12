Россия – это бандитское государство, где не работает никакая Конституция, а есть только бандитские понятия. Пригожин решил, что Путин не выполнил свои обязательства, и по бандитским понятиям, шел к нему на разборки. При этом свергать путинский режим он не собирался.

Такое мнение в эфире "Фабрики новостей" выразил бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, Путин "шестерка", он вырос среди бандитов и сам мечтал таким стать, но у него не получилось. Поэтому всю свою жизнь он питает слабость и уважает бандитов. Точно также из Пригожиным – он его уважает, ведь Пригожин самый настоящий "вор в законе".

"Пригожин не собирался свергать Путина, это все-таки слишком большая передержка говорить, что Пригожин шел в Москву устраивать государственный переворот. Никакой государственный переворот он не собирался устраивать, он шел к Путину на "толковище", как вот они говорят у бандитов. Потому что Пригожин считал, что Путин не выполнил свои обязательства перед ним, свои обязательства бандитские. Потому что путинская Россия – бандитское государство, где бандитские разборки, где бандитские отношения", - говорит Сергей Жирнов.

По его словам, вот по законам бандитского мира Путин нарушил свои обязательства перед Пригожиным, и Пригожин шел к нему выяснять отношения.

"А Путин испугался этого дела, потому что Путин как был "шестеркой", так и остался "шестеркой". Путин шестерка в своей голове, он может надувать щеки, он может нам показывать свой голый торс, он может с Шойгу ездить в тайгу вот к шаманам там, еще чего-то, но он как был "шестеркой" в голове так он ею и остался. Вот и все бандиты это знают, потому что бандиты, они как волки, они чувствуют это подкоркой. И они знают, что Путин слабак", - добавил эксперт.

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