Так, по неподтвержденным данным, попадание в казарму кадыровцев, пишет Politeka.net.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Казарма с кадыровцами, в которую произошло попадание, была размещена на территории ММК им. Ильича.
«По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем», – сообщил Андрющенко.
Советник мэра Мариуполя также отметил, что, судя по шуму в медиасреде оккупантов, поражение казармы с кадыровцами «может быть сопоставимым с «Юрьевским хлопком», который россияне тоже массированно маскировали под «работа ПВО» .
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«Хорошее начало дня», – подчеркнул Андрющенко.
В свою очередь, пропагандисты сообщают, что в «ДНР» отработала система ПВО.
Ранее стало известно, что кадыровцев разбили под Бахмутом.
Так, партизаны из движения "Атеш" рассказали, что у российской армии бешеные потери вблизи Бахмута - колонну кадыровцев разбили возле украинского города-крепости, а российских военных уничтожили еще на подходе в Бахмут.
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Также сообщалось, что у окупантов новая жестокая тактика на поле боя.
Кроме того, Politeka.net писала, что эксперт рассказал, на чем держится власть Путина после всех его провалов.