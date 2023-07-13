Так, по неподтвержденным данным, попадание в казарму кадыровцев, пишет Politeka.net.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Казарма с кадыровцами, в которую произошло попадание, была размещена на территории ММК им. Ильича.

«По предварительной информации, раненых вывозили тайком в сторону Донецка, что может свидетельствовать об их тяжелом состоянии. Детали выясняем», – сообщил Андрющенко.

Советник мэра Мариуполя также отметил, что, судя по шуму в медиасреде оккупантов, поражение казармы с кадыровцами «может быть сопоставимым с «Юрьевским хлопком», который россияне тоже массированно маскировали под «работа ПВО» .

«Хорошее начало дня», – подчеркнул Андрющенко.

В свою очередь, пропагандисты сообщают, что в «ДНР» отработала система ПВО.

Ранее стало известно, что кадыровцев разбили под Бахмутом.

Так, партизаны из движения "Атеш" рассказали, что у российской армии бешеные потери вблизи Бахмута - колонну кадыровцев разбили возле украинского города-крепости, а российских военных уничтожили еще на подходе в Бахмут.

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Также сообщалось, что у окупантов новая жестокая тактика на поле боя.

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