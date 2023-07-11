При этом их жестокости и подлости нет предела, пишет Politeka.net.
О новой тактике захватчиков сообщил военнослужащий, бывший советник Офиса президента и министр внутренних дел Виктор Андрусив.
«Чтобы вы поняли масштаб сложности, преодолеваемой нашими воинами. Орки начали минировать свои окопы. Когда наши их взрывают – они взрывают. Без захвата вражеских окопов трудно закрепиться на новых позициях, поскольку вырыть новые времени нет...», - рассказал Андрусив.
По его словам, быстров успехов у ВСУ не будет.
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«Быстро не будет ничего, к сожалению…», - отметил Андрусов.
Ранее в Минобороны Украины сообщили, что в Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу.
"Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - пояснила замминистра обороны Анна Маляр.
Также стало известно, что Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.
«На Бахмутском направлении наши войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут», — сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.
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