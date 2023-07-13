В украинской столице произошел пожар в жилой многоэтажке.

О трагических последствиях огненного ЧП сообщили столичные спасатели, пишет Politeka.net.

Так, минувшей ночью в Службу спасения 101 поступил вызов о пожаре в многоэтажке по адресу просп. Правды, 78 (Подольский р-н).

Огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже. К сожалению, в ходе ликвидации было обнаружено тело мужчины.

«Пожар на площади 20 кв.м был ликвидирован в 03:06», - добавили в ГСЧС в Киеве.

Напомним, минувшей ночью оккупанты снова атаковали Киев.

Последствия оказались тяжелыми – падение обломков вражеских БПЛА зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.

На данный момент известно о двух госпитализированных людях – у 19-летней девушки и 23-летнего мужчины осколочные ранения.

Всего в воздушном пространстве Киева минувшей ночью было обнаружено и уничтожено около десятка враждебных целей.

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