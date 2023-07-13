Так, за непідтвердженими даними, є влучання в казарму кадирівців, пише Politeka.net.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Казарма з кадирівцями, в яку відбулось влучання, була розміщена на території ММК ім. Ілліча.

«За попердньою інформацією поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з’ясовуємо», - повідомив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя також зазначив, що, судячи з галасу в медіасередовищі окупантів, ураження казарми з кадирівцями «може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під «робота ППО».

«Хороший початок дня», - підкреслив Андрющенко.

У свою чергу пропагандисти повідомляють, що в «ДНР» відпрацювала система ППО.

Додамо, раніше стало відомо, що кадирівців розбили під Бахмутом.

Так, партизани з руху "Атеш" розповіли, що російська армія має шалені втрати поблизу Бахмута - колону кадирівців розбили біля українського міста-фортеці, а російських військових знищили ще на підході у Бахмут.

Останні новини України:

Київ пережив ще одну страшну ніч - з'ясувалися наслідки масованої атаки "Шахедів".

Також повідомлялось, що в окупантів нова жорстока тактика на полі бою.

Крім того, Politeka.net писала, що експерт розповів, на чому тримається влада Путіна після всіх його провалів.