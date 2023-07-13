Так, за непідтвердженими даними, є влучання в казарму кадирівців, пише Politeka.net.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Казарма з кадирівцями, в яку відбулось влучання, була розміщена на території ММК ім. Ілліча.
«За попердньою інформацією поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їх важкий стан. Деталі з’ясовуємо», - повідомив Андрющенко.
Радник мера Маріуполя також зазначив, що, судячи з галасу в медіасередовищі окупантів, ураження казарми з кадирівцями «може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під «робота ППО».
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«Хороший початок дня», - підкреслив Андрющенко.
У свою чергу пропагандисти повідомляють, що в «ДНР» відпрацювала система ППО.
Додамо, раніше стало відомо, що кадирівців розбили під Бахмутом.
Так, партизани з руху "Атеш" розповіли, що російська армія має шалені втрати поблизу Бахмута - колону кадирівців розбили біля українського міста-фортеці, а російських військових знищили ще на підході у Бахмут.
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Також повідомлялось, що в окупантів нова жорстока тактика на полі бою.
Крім того, Politeka.net писала, що експерт розповів, на чому тримається влада Путіна після всіх його провалів.