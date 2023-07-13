Прошлой ночью российские захватчики подло атаковали Украину из Курска и оккупированного Крыма.

Согласно данным Воздушных Сил ВС Украины, в ночь на 13 июля оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131».

Направления атаки – северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск).

Кроме того, противник применил две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую - "Искандер-М" (Джанкой, Крым).

Защитникам украинского неба удалось уничтожить все 20 ударных дронов. Воздушное сражение проходило преимущественно на Киевщине.

«Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты «Калибр». По поводу последствий пуска ракеты с ОТРК «Искандер-М» информация уточняется», - сообщили в Воздушных силах.

Тем временем в Сети появились кадры с места попадания обломков сбитых вражеских дронов.

Напомним, падение обломков в Киеве были зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.

На них, в частности, можно увидеть кровь на полу и руины жилой квартиры в многоэтажке.

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Также сообщалось о направлении, на котором враг добился успеха.

Кроме того, Politeka.net писала, что опубликовано фото негодяя, причастного к страшному ракетному удару по Виннице.