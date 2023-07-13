Согласно данным Воздушных Сил ВС Украины, в ночь на 13 июля оккупанты атаковали Украину 20 ударными беспилотниками иранского производства «Shahed-136/131».
Направления атаки – северо-восточное (Курск) и юго-восточное (Приморско-Ахтарск).
Кроме того, противник применил две крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря и одну баллистическую - "Искандер-М" (Джанкой, Крым).
Защитникам украинского неба удалось уничтожить все 20 ударных дронов. Воздушное сражение проходило преимущественно на Киевщине.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Центр большого города россияне накрыли смертоносным огнем: последствия ужасающие
"Нужно это проделывать в районе Донецка": почему Бахмут уже можно не окружать, что делают ВСУ
Есть попадание и раненые: россияне подло атаковали Украину ночью
Усиливаться уже поздно: на Бахмутском направлении обострилась ситуация, оккупанты начали маневры
«Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты «Калибр». По поводу последствий пуска ракеты с ОТРК «Искандер-М» информация уточняется», - сообщили в Воздушных силах.
Тем временем в Сети появились кадры с места попадания обломков сбитых вражеских дронов.
Напомним, падение обломков в Киеве были зафиксированы в Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах города.
На них, в частности, можно увидеть кровь на полу и руины жилой квартиры в многоэтажке.
Последние новости Украины:
Логово кадыровцев попало под "горячую руку" ВСУ.
Также сообщалось о направлении, на котором враг добился успеха.
Кроме того, Politeka.net писала, что опубликовано фото негодяя, причастного к страшному ракетному удару по Виннице.