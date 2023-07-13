По данным «Укрзализныця», на Черниговщине, а именно на перегоне Муравейка – Б. Олейника, произошло столкновение с пригородным поездом, следовавшим по маршруту Чернигов – Нежин.

«Укрзализныця» подчеркнула, что авария произошла вследствие пренебрежения правил дорожного движения.

«Водитель автомобиля пренебрег правилами дорожного движения и, несмотря на запретные световые и звуковые сигналы, продолжил движение через железнодорожный переезд», - сообщила «Укрзализныця» обстоятельства трагедии.

По предварительной информации, в результате столкновения погиб мужчина, женщина и ребенок, которые находились в автомобиле. Еще одного ребенка, который тоже был в автомобиле, забрала скорая.

"Световая и звуковая сигнализация на переезде работали исправно", - заверила "Укрзализныця".

«Укрзализныця» также в очередной раз призвала украинцев не пренебрегать правилами дорожного движения и с особым вниманием пересекать железнодорожные переезды.

«Спешка и невнимательность на путях могут стоить жизням детей и целых семей. Во время большой войны хотелось бы избежать смертей еще и по невнимательности на дороге», - отметили в «Укрзализныце».

Новая трагедия на железной дороге ошеломила украинцев. Люди выражают соболезнования родственникам погибших и отмечают, что трагедии можно было избежать:

«Ужасная смерть... вот что значит пренебрегать правилами... ведь иногда "спешить" - это не значит выиграть... а наоборот",

«Детей жалко»,

«Боже, ребенок остался сиротой! Из-за тупости. Не из-за войны»,

«Презрая Правила проезда, столько беды натворил»,

«Живу не далеко от пути, всегда учу детей стоять даже, если поезда еще не видно. Но стоим и смотрим, как многие взрослые бегут. Недавно 2 "мамы" с колясочками бежали, я их даже сфотографировала. Хотелось прославить их».

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