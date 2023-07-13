Про трагічні наслідки вогняної НП повідомили столичні рятувальники, пише Politeka.net.
Так, минулої ночі до Служби порятунку 101 надійшов виклик про пожежу в багатоповерхівці за адресою просп. Правди, 78 (Подільський район).
Пожежа спалахнула у квартирі на дев’ятому поверсі. На жаль, в ході ліквідації було виявлено тіло чоловіка.
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«Пожежу на площі 20 кв.м було ліквідовано о 03:06», - додали в ДСНС у Києві.
Нагадаємо, минулої ночі окупанти знов атакували Київ.
Наслідки виявилися важкими – падіння уламків ворожих БПЛА зафіксовано у Дарницькому, Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста.
На даний момент відомо про двох госпіталізованих людей – у 19-річної дівчини і 23-річного чоловіка осколкові поранення.
Всього в повітряному просторі Києва минулої ночі було виявлено і знищено біля десятка ворожих цілей.
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