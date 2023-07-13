Поставка кассетный боеприпасов для Украины особо ничего не изменит, и украинцам не стоит питать иллюзии на этот счет. Мы находимся в классической третьей стадии индустриальной войны, а это предполагает работу над истощением врага и его ресурсов.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, нынешняя ситуация в российско-украинской войне напоминает войну в Ираке в 80-88 годах, которая продолжалась 8 лет.

"Мы находимся в классической третьей стадии индустриальной войны. Что такое вообще индустриальная война? Первая фаза – это так называемый молниеносный разгром, который длится в пределах до 9-10 суток. Шестидневная война в Израиле в 1967 году. Она так и называлась Шестидневная война. Далее просто блицкриг, имеющий две разновидности – до шести недель, как, скажем, нацистская Германия разгромила в Францию, вот имеем классический блицкриг. И затянутый блицкриг, который отчисляется в пределах до трех месяцев. Все что идет дальше трех месяцев – это уже третья фаза или четвертая, тут как считать, которая называется истощение противника. Третья стадия классическая – ирано-иракская война 80-88 годов, почти восемь лет она продолжалась", - объяснил Петр Черник.

По его словам, Украина сейчас в этой третьей стадии – идет истощение стратегических ресурсов. Эксперт говорит, что действительно россияне обладают достаточно большими запасами прочности, особенно человеческого потенциала, но, если понимать, что на нашей стороне более 50 стран мира, так называемая площадка Rammstein, это все же огромные мировые ресурсы, которые однозначно на нашей стороне.

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