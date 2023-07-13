Так, в Сети появилось видео странных «новостроек» в Мариуполе, которые больше напоминают казармы и бараки. При этом на заднем фоне можно увидеть почерневшие стены многоэтажек, в которых до полномасштабного вторжения россии жили и были счастливы люди.
«В этих домиках никто не живёт, даже занавесок на окнах нет, хотя они полностью готовы. Мариуполь», - говорится в комментарии к видео с «новостройками».
Утверждается, что дома подключены к коммуникациям, а за территорией следят по видеокамерам. Заходить внутрь нельзя – «сразу полиция приедет».
«Эти дома чисто для показухи, а жить в них нельзя»,
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«Какие-то бараки чумные»,
«Это скорее казармы, чем дома»,
«Как сцена из фильма ужасов»,
«Новостройки со странными окнами ..Выглядят все равно как чумные бараки .. уничтоженные дома ..единственные напоминания о Жизни»,
«Это для показухи и будущих продаж»,
«Сараи из 60-х годов»,
«Северная Корея-2»,
«На костях и плоти стоят эти дома»,
«Такие в России под переселение строят, эконом жилье», - обсуждают пользователи Twitter новое видео из оккупированного Мариуполя.
Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также опубликовал видео из города-призрака. В частности, жители оккупированного города выстраиваются в очередь, чтобы получить банковскую карточку и дважды день проходят перекличку.
«Еще раз для полного понимания. Люди записываются в очередь получить банковскую карту, а затем дважды в день выстраиваются в очередь, чтобы пройти "перекличку" и не потерять свою очередь на карточку», - рассказал Андрющенко.
Также он опубликовал кадры района, в котором было уничтожено почти 30 многоэтажек.
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