Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины, девушка оказалась в одном лифте со своим соседом.
Мужчина схватил подростка за шею и силой затащил ее в свою квартиру.
«Сначала он избил потерпевшую, а затем изнасиловал девочку, обмотав руки пленкой и заклеив рот. Все время, находясь с потерпевшей, мужчина распивал перед ней алкоголь», – рассказали в прокуратуре обстоятельства преступления.
Сосед удерживал девушку до утра следующего дня, а затем отпустил.
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Преступление произошло еще в ноябре 2020 года, но наказание негодяй получил только сейчас.
Так, харьковчанин был осужден на 10 лет. Своей вины он так и не признал.
«В судебном заседании он свою вину не признал, его показания постоянно менялись.
В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование приговора», - сообщили в Офисе Генерального прокурора.
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