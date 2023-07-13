В настоящий ад превратилась обычная поездка на лифте для 15-летней украинки.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины, девушка оказалась в одном лифте со своим соседом.

Мужчина схватил подростка за шею и силой затащил ее в свою квартиру.

«Сначала он избил потерпевшую, а затем изнасиловал девочку, обмотав руки пленкой и заклеив рот. Все время, находясь с потерпевшей, мужчина распивал перед ней алкоголь», – рассказали в прокуратуре обстоятельства преступления.

Сосед удерживал девушку до утра следующего дня, а затем отпустил.

Преступление произошло еще в ноябре 2020 года, но наказание негодяй получил только сейчас.

Так, харьковчанин был осужден на 10 лет. Своей вины он так и не признал.

«В судебном заседании он свою вину не признал, его показания постоянно менялись.

В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование приговора», - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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