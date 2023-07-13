На днях пресс-секретарь Путина Песков заявил, что российский диктатор встретился с мятежником Пригожиным и командирами его "вагнеровцев". Нет никаких доказательств, что эта встреча действительно состоялась, ни фото, ни видео – только слова Пескова. Он 10 июля заявил, что встретились они 29 июня, и в тот же день, 29 июня, отвечая на вопросы журналистов, Песков сказал, что им не известно, где находится Пригожин.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, есть сомнения, стоит ли верить словам Пескова, который только то и делает, что врет.

"Ну вообще про эту встречу мы ничего не понимаем. Сейчас то, что нам рассказал Песков об этой встрече, добавило только вопросов, и их гораздо больше, чем ответов. Странно, что нам об этом рассказали 10 июля – о встрече, которая произошла 29 июня. Странно то, что об этом рассказал Песков, который занимается тем, что лжет. И я вам напомню, что того же самого 29 июня, когда его спросили, где находится Пригожин, и знают ли спецслужбы РФ, он ответил, что за ним не следят. Таким образом он подтвердил еще раз, что он может врать на голубом глазу", - говорит эксперт.

По его словам, и если Песков врет 29 июня, что он не знал, где находится Пригожин, то он точно также может врать сейчас, говоря о том, что была какая-то встреча с Путиным.

"Вообще Путин очень не любит никакие публичные встречи. Путин предпочитает всегда особенно сложные вопросы решать один на один с руководителем каким-то. То есть, вот я могу себе представить встречу Путина Пригожина один на один", - говорит Жирнов.

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