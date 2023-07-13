Политический обозреватель Армен Чибухчян рассказал, когда Украина вступит в НАТО. Об этом специалист поделился в комментарии для "Сейчас".

"Я бы так пессимистично не оценил бы ситуацию, потому что есть и хорошие новости. Во-первых, что для Украины будет облегченная процедура для вступления в НАТО и давайте проанализируем тот факт, что в следующем году лидеры стран НАТО соберуться в США. И это будет очень символично, если Украину примут в НАТО в 24-м году в США. И я думаю, что все таки НАТО ни слова не сказало о том, что Украину не примут или еще много лет нужно или что это будет связано с окончанием войны. То есть, все таки акцент был сделан на то, чтобы Украина сделала некоторые реформы по демократизации", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в постсоветских странах присутствует коррупция довольно на высоком уровне. Это практически везде кроме стран Балтии. Поэтому Украине стоит сконцентрироваться на реформах и двигаться в этом направлении.

Эксперт также рассказал, что во время саммита НАТО в Вильнюсе Украина получила дальнобойные ракеты от Франции. Также Германия объявила о хорошем пакете военной помощи для сил обороны Украины.

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