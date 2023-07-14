Около 20 лет назад, в начале 2000-х годов певица Юлия Рай была настоящей звездой украинского шоу-бизнеса. Главным хитом в карьере девушки была песня "Двічі в одну річку", которую позже начала исполнять другая артистка. Сейчас Юлия Рай, как оказалось, живет в Австралии, а ее деятельность никак не связана с музыкой.

Обо всем этом Юлия Рай рассказала в интервью Славе Демину в ютуб-шоу "Слава+".

Как оказалось, в свое время, едва ли не на пике популярности, певица вышла замуж и уехала за мужем в Австралию и уже там начала строить свою жизнь. В конце концов спустя несколько лет с мужем Юлия Рай развелась, но возвращаться в Украину уже не захотела. Теперь она работает в социальной службе, имеет длительные отношения, но замуж снова не вышла, они живут в гражданском браке.

На вопросы о творчестве и новых песнях Юлия Рай сдержанно ответила: "Я сама не знаю. Возможно я еще напишу хорошую песню А может и больше А возможно и нет Но и в любом случае и так и так я счастлива".

Что касается хита "Двічі в одну річку", Юлия Рай рассказала, что ее песню начала исполнять другая певица Юлия Думанская. При этом вопрос авторских прав не был согласован изначально, и похоже, эта история тянется до сих пор.

"Я не могу сказать, что я вижу порядочность в поступках или респект к авторскому праву в этом поведении. У меня есть вопросы, которые еще должна там закрыть, и это неприятно. Это неприятно, потому что другие люди так же просто берут песню записывают, а затем разбираются, что к чему. Но так нельзя делать. Ну ты же сначала, наверняка, должен обратиться, все согласовать, попросить, договориться, а не после всего уже", - рассказала Юлия Рай и добавила, что ей заплатили крошечную компенсацию, около тысячи долларов.

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