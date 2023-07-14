Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, Днепропетровщину атаковали вражеские беспилотники. Защитники из Воздушного командования "Восток" сбили 6 "Шахедов".

«Однако ликвидировать все воздушные цели не удалось. Попадание – в Кривом Роге», - сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки повреждено коммунальное предприятие. На его территории одно админздание уничтожено, еще три – изуродованы, побита спецтехника.

«Зацепило и транспортное предприятие, и два двухэтажных жилых дома. Пострадал 56-летний мужчина», – рассказал Лысак, добавив, что госпитализация человеку не понадобилась.

Ударили оккупанты и по Синельниковщине.

«По Великомихайловскому обществу ударили из артиллерии. Повредили склад, частный дом и линию электропередач. Люди не пострадали», - рассказал Лысак о последствиях атаки.

Тем временем стало также известно, что ночью, 14 июля, около 02:00, в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных БпЛА типа «Shahed-136/131».

Напомним, минувшей ночью взрывы гремели также в Одесской области.

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