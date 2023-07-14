Так, за прошедшие сутки только в Запорожской области враг совершил более 60 обстрелов по 21 населенному пункту, пишет Politeka.net со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Оккупанты из артиллерии били по Орехову, Железнодорожному, Гуляйполю, Новоданиловке, Белогорью, Левадному, Степногорску, Каменскому и еще десяти прифронтовым селам.

Также зафиксировано 6 ударов из РСЗО по Орехову, Верхней Терсе, Новодаровке и Червоному, два ракетных удара по Малокатериновке и авиационный удар по Орехову.

В результате вражеских обстрелов были ранены 4 человека. Также известно о погибшем 40-летнем мужчине.

Разрушены десятки жилых домов, хозяйственных построек, складских помещений и учреждение социальной инфраструктуры.

Так, на опубликованных фото можно увидеть, что квартиры и жилые дома превратились в руины, вместо окон – черные дыры.

Добавим, что минувшей ночью страна-террорист под прикрытием сложных погодных условий атаковала юг Украины несколькими волнами ударных беспилотников.

Над Одесской областью было уничтожено 8 "Shahed-136".

Также сообщалось об атаке на Днепропетровщину – есть попадание в Кривом Роге.

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Под Киевом произошел ужасный пожар – есть пострадавшие.

Также сообщалось, что после ракет оккупанты ударили по Украине "Шахедами".

Кроме того, Politeka.net писала, что Бахмут стал ловушкой для россиян.