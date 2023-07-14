Как сообщает Politeka.net, стрельба прогремела в Сумской области 13 июля в Лебедине. В результате нападения ранены два человека.
В полиции рассказали, что получив вызов о двух раненых при неизвестных обстоятельствах мужчинах, правоохранители немедленно выехали на место.
«По предварительным данным, событие произошло в лесном массиве в окрестностях города. Стрельбу открыли из одного автомобиля по двум другим», - говорят в полиции.
Ранения получили 40-летний и 25-летний мужчины – их госпитализировали в больницу. Естественно, с места атаки нападавшие скрылись.
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«В совершении преступления подозревается ранее судимый Ощепков Роман Александрович, 06.05.1974 г.р., житель с. Михайловка Сумского района. На вид около 50-ти лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие с залысиной спереди», - сообщили полицейские.
Мужчина передвигался на автомобиле Audi серого цвета, номерной знак ВМ 8861 СТ.
«Злоумышленник опасен, может иметь при себе огнестрельное оружие», – предупреждают правоохранители.
Также полиция обратилась к украинцам с просьбой сообщить любую информацию о разыскиваемом или его местонахождении в случае, если что-то известно. Анонимность гарантируется.
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