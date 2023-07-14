Так, Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский наглядно показал, что происходит с врагом, пришедшим на украинскую землю, пишет Politeka.net.

«Бахмутское направление. Большая группа окупантов собиралась утром идти на штурм. Аэроразведчики 30 ОМБр еще ночью их обнаружили и скорректировали огонь артиллерии 225-го отдельного батальона», - прокомментировал Сырский видео аэроразведчиков «Ragnar» и «Дембель».

Точными ударами украинские защитники уничтожили боеприпасы окупантов.

Часть вражеской пехоты погибла, а некоторые россияне разбежались.

Ранее стало известно, что украинские войска имеют успех на Бахмутском направлении.

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев подчеркнул, что Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

«На направлении Белая Гора – Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах», – сообщил он.

Украинские военные продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Также сообщалось, что враг активно применяет здесь свои резервы. Трудные бои продолжаются.

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Также сообщалось, что сбить все вражеские цели минувшей ночью, к сожалению, не удалось.

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