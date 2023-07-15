Эксперт по безопасности Иван Варченко сообщил, что происходит сейчас в российской армии. Об этом специалист рассказал на "Фабрике новостей".
"Мы наблюдаем продолжение того сериала, который был анонсирован походом Пригожина на Москву. И сейчас в рамках продолжения этого сериала есть и преследования этого генерала Попова, и преследования Суровикина. Мы сейчас имеем информацию, что он не имеет возможности вернуться к ведению боевых действий. А я напомню, что недавно Суровикин был чуть ли не гением российского фронта и позиционировался, как успешный генерал, который имеет большое будущее в вооруженных силах России. Мы имеем на сегодняшний день и наблюдаем борьбу между теми, кто является боевыми генералами и паркетными", - рассказал эксперт.
Специалист сообщил, что уже в ближайшее время данное противостояния будет еще большим. И скоро мы увидим, как российские военные начнут уходить из фронта в больших количества, а не в единичных случаях.
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"В ближайшее время мы будем видеть уже другие действия этого бунта недовольствия, когда они массово будет сниматься с фронта. Уже не по единице в виде бунта, а большим колличеством", - добавил специалист.
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