В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить молодой картофель с маком и шкварками - это давний рецепт из Винницкой области.
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молодой картофель - 800г
- сало - 80г
- мак - 40г
- чеснок – 3-5 зубчиков
- соль, перец
- зелень (укроп)
"Это даже для меня очень неожиданное сочетание ингредиентов. Однако это очень вкусно", - советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала заливает картошку холодной водой на 20-30 минут, а затем чистит ее жесткой стороной губки, снимая только тоненькую кожицу.
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Выкладываем картофель в кастрюлю, заливаем доверху холодной водой, солим, доводим до кипения и варим еще 20-25 минут на медленном огне.
Мак нужно обжарить на сухой хорошо разогретой сковороде – это займет всего несколько минут, и высыпаем его в миску.
Сало звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский мелко нарезает и выжаривает в шкварки. Затем убавляет огонь, добавляет к шкваркам мелко посеченный чеснок и обжаривает его 10-15 секунд, чтобы он не успел изменить цвет.
Отварной картофель добавляем на сковороду к шкваркам, прожариваем несколько минут, добавляем мак и сразу можно подавать к столу.
"Можно еще картошечку после отваривания просто обжарить в шкварках, а чеснок добавлять потом - но думаю это вкуснее уже для старого картофеля. Обязательно сделайте салат и добавьте любимую зелень к картофелю, лучше укроп", - добавил "Мастер Шеф" Ярославский.
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