В этот раз на своей странице в Instagram "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить молодой картофель с маком и шкварками - это давний рецепт из Винницкой области.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

молодой картофель - 800г

сало - 80г

мак - 40г

чеснок – 3-5 зубчиков

соль, перец

зелень (укроп)

"Это даже для меня очень неожиданное сочетание ингредиентов. Однако это очень вкусно", - советует судья "Мастер Шеф" Ярославский.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала заливает картошку холодной водой на 20-30 минут, а затем чистит ее жесткой стороной губки, снимая только тоненькую кожицу.

Выкладываем картофель в кастрюлю, заливаем доверху холодной водой, солим, доводим до кипения и варим еще 20-25 минут на медленном огне.

Мак нужно обжарить на сухой хорошо разогретой сковороде – это займет всего несколько минут, и высыпаем его в миску.

Сало звезда "Мастер Шеф" Владимир Ярославский мелко нарезает и выжаривает в шкварки. Затем убавляет огонь, добавляет к шкваркам мелко посеченный чеснок и обжаривает его 10-15 секунд, чтобы он не успел изменить цвет.

Отварной картофель добавляем на сковороду к шкваркам, прожариваем несколько минут, добавляем мак и сразу можно подавать к столу.

"Можно еще картошечку после отваривания просто обжарить в шкварках, а чеснок добавлять потом - но думаю это вкуснее уже для старого картофеля. Обязательно сделайте салат и добавьте любимую зелень к картофелю, лучше укроп", - добавил "Мастер Шеф" Ярославский.

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