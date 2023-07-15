Владимир Дантес стал гостем нового выпуска проекта «Экзамен. Новая реальность» Маши Ефросининой, где в частности ответил на упреки, что он вместе с Алексеем Дурневым и командой, в отличие от большинства украинских мужчин, может выезжать из Украины.

Во-первых Владимир Дантес заявил, что после скандалов с комиком Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым, которые не вернулись в Украину, получить разрешение на выезд стало сложнее.

"Но это все полемика, потому что вопрос обо мне и о Леше. Я не знаю. Может, потому что я работал 15 лет ради того, ел дерьмо, меня обзывали ж*дом, подкаблучником, унижали, работал за 100 долларов, когда меня продавали за 5 тысяч долларов. Я не знаю, может, поэтому я набрал какое-то определенное количество аудитории, у которой вызываю доверие, и люди готовы давать деньги именно мне. Я ни одного сбора сам лично все это время не открыл, ни одного сбора. Я поддрживаю сборы, – заявил Владимир Дантес.

Певец также рассказал, что когда он заполняет письма, чтобы получить от Министерства культуры разрешение на выезд, там есть вопрос, почему вы выезжаете, что именно культурного несете - Дантес отвечает: "Мы ничего культурного не несем, мы привозим деньги".

"Я понимаю, это несправедливо, но хочется сказать, как когда-то мне сказал мой психолог: за последние 16 месяцев происходящее — все в этой жизни несправедливо. Несправедливо, что бомбят мой город, несправедливо, что Харькова нет почти каких-то районов, несправедливо, что нет трети Украины живой просто. Это справедливо? Нет. Так же и несправедливо, что вы, другие мужчины, не выезжаете, а я выезжаю. Потому что так сложилась жизнь - вот мой ответ", - добавил Владимир Дантес.

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