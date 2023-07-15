Владимир Дантес стал гостем нового выпуска проекта «Экзамен. Новая реальность» Маши Ефросининой, где в частности ответил на упреки, что он вместе с Алексеем Дурневым и командой, в отличие от большинства украинских мужчин, может выезжать из Украины.

Во-первых Владимир Дантес заявил, что после скандалов с комиком Андреем Щегелем и режиссером Тарасом Голубковым, которые не вернулись в Украину, получить разрешение на выезд стало сложнее.

"Но это все полемика, потому что вопрос обо мне и о Леше. Я не знаю. Может, потому что я работал 15 лет ради того, ел дерьмо, меня обзывали ж*дом, подкаблучником, унижали, работал за 100 долларов, когда меня продавали за 5 тысяч долларов. Я не знаю, может, поэтому я набрал какое-то определенное количество аудитории, у которой вызываю доверие, и люди готовы давать деньги именно мне. Я ни одного сбора сам лично все это время не открыл, ни одного сбора. Я поддрживаю сборы, – заявил Владимир Дантес.

Владимир Дантес, Маша Ефросинина

Певец также рассказал, что когда он заполняет письма, чтобы получить от Министерства культуры разрешение на выезд, там есть вопрос, почему вы выезжаете, что именно культурного несете - Дантес отвечает: "Мы ничего культурного не несем, мы привозим деньги".

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"Я понимаю, это несправедливо, но хочется сказать, как когда-то мне сказал мой психолог: за последние 16 месяцев происходящее — все в этой жизни несправедливо. Несправедливо, что бомбят мой город, несправедливо, что Харькова нет почти каких-то районов, несправедливо, что нет трети Украины живой просто. Это справедливо? Нет. Так же и несправедливо, что вы, другие мужчины, не выезжаете, а я выезжаю. Потому что так сложилась жизнь - вот мой ответ", - добавил Владимир Дантес.

Владимир Дантес

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