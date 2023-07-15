Публицистка Юлия Латынина рассказала, как Эрдоган унизил Путина. Об этом экспертка рассказала в эфире Politeka Online.

"Это ключевая разница между дипломатией Эрдогана, который очень четко считывает персональную позицию путина и уровень влияния путина и американской государственной машины и американской государственной машины, которая принимает решения по стратегическим соображениям и вообще ей судя по всему не очень важно, Вагнер, Патрушев... Они принимают решения на другом уровне и исходя из других аргументов. А Эрдоган, который очень чувствителен к механизмам персональной власти и насколько крепко сидит альфа-самец в кресле или превращается в самку, как Путин. Я хочу обратить ваше внимание, что он не только это сказал, что зерновая сделка будет от имени Путина, хотят тот ничего такого не говорил", - рассказала специалистка.

Экспертка добавила, что также Эрдоган сделал это в тот день, когда о Путине вышла статья в Коммерсанте от придворного журналиста. При этом в данной статье Путина полностью уничтожает автор публикации, что для российской действительности невозможно. И в этой же статье шла речь о том, что Путин не решил, будет ли зерновая сделка.

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