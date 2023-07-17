Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский рассказал о рейтинге Путина. Об этом он сообщил в эфире Politeka Online.

"До 24 июня - мятежа Пригожина, всем казалось, что это такая диктатура и Путин всемогущий. А 24 июня выяснилось, что нет никакого Путина. Этот Путин сбежал из столицы в первые же секунды, как только пришло сообщение, что кто-то движется на Москву. Просто Москва перестает существовать в этот момент", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что в момент мятежа в городе отменили все мероприятия, а силовики взяли под контроль все государственные здания. Поэтому рейтинг у такого президента может быть только отрицательным в глазах народа. При этом не стоит забывать, что в России сейчас нет свободного общественного мнения и никто не готов открыто говорить, что не поддерживают президента. Но и так почти 40% людей в опросах высказались, что не одобряют действия Путина, что сейчас делать очень опасно. Но среди остальных 60% людей также очень много тех, кто хотел бы ответить иначе. Но они очень боятся и не видят смысла так делать, ведь от этого могут быть только проблемы.

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