Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский показал, как проходили съемки с Анастасией Маркив. Звезда поделился кадрами в Инстаграм, показав, как весело было снимать трогательную песню.
"Как это все выглядело на самом деле. Теперь получите ответ на вопрос "чего без поцелуя?".
Мы хохотали, как маленькие дети в садике. Для вашего хорошего настроения", - рассказал победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии победителю "Голос країни" Сергею Лазановскому:
"Почему-то и представляла запись того видео",
"Ну раз 20 посмотрела, это мало, бегу за 21",
"Нет, ну вы еще достойно держались. И смешно и грешно Господи прости. Но Сергей к девушке относится так же, как к музыке!",
"И как теперь, после этого всего, смотреть этот серьезный ролик??? Супер! Вы классны",
"Почему-то так и представляла запись того видео",
"Я могу смотреть это видео целую вечность",
"Бегу смотреть, что вы смонтировали))))",
"хорошо, когда так весело в двух) хорошие такие",
"Закадровые видео всегда так смешны?",
"На такое можно смотреть вечно".
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