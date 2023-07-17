Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский показал, как проходили съемки с Анастасией Маркив. Звезда поделился кадрами в Инстаграм, показав, как весело было снимать трогательную песню.

"Как это все выглядело на самом деле. Теперь получите ответ на вопрос "чего без поцелуя?".

Мы хохотали, как маленькие дети в садике. Для вашего хорошего настроения", - рассказал победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии победителю "Голос країни" Сергею Лазановскому:

"Почему-то и представляла запись того видео",

"Ну раз 20 посмотрела, это мало, бегу за 21",

"Нет, ну вы еще достойно держались. И смешно и грешно Господи прости. Но Сергей к девушке относится так же, как к музыке!",

"И как теперь, после этого всего, смотреть этот серьезный ролик??? Супер! Вы классны",

"Почему-то так и представляла запись того видео",

"Я могу смотреть это видео целую вечность",

"Бегу смотреть, что вы смонтировали))))",

"хорошо, когда так весело в двух) хорошие такие",

"Закадровые видео всегда так смешны?",

"На такое можно смотреть вечно".

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