Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский решил спеть вместе с девушкой песню. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Ну не мог я не выставить это исполнение. Моя студентка имеет невероятный тембр голоса", - рассказал победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии победителю "Голос країни" Сергею Лазановскому:

"Какое нежное исполнение, просто вау",

"Песня хорошая мурашки",

"Очень хорошее исполнение. Вы оба непревзойденны".

А один из фанатов определил, что девушка не так сильно хорошо поет: "Не попадает в ноты некоторые".

"Точно?", - спросил победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

"Да и очень режет ухо", - сообщил фанат.

"Боюсь вас разочаровать, но там никакой "не той" ноты нет", - ответил звезда.

"Может для вас нет) я имею также музыкальное образование) и слышу немного непопадания)", - поделился хейтер.

"Можете написать конкретный момент?)", - спросил победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

"Ну вариации в конце предложений, неуместны от слова совсем и они фальшивы как раз. И высокие ноты тоже не раскрыты, будто голосом не дотягивает. Повторюсь, я так слышу. И для меня лично это не хорошо. Если бы спели в одном варианте, было бы гораздо красивее", - ответил фанат.

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