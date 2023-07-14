Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский решил спеть вместе с девушкой песню. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.
"Ну не мог я не выставить это исполнение. Моя студентка имеет невероятный тембр голоса", - рассказал победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии победителю "Голос країни" Сергею Лазановскому:
"Какое нежное исполнение, просто вау",
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"Песня хорошая мурашки",
"Очень хорошее исполнение. Вы оба непревзойденны".
А один из фанатов определил, что девушка не так сильно хорошо поет: "Не попадает в ноты некоторые".
"Точно?", - спросил победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.
"Да и очень режет ухо", - сообщил фанат.
"Боюсь вас разочаровать, но там никакой "не той" ноты нет", - ответил звезда.
"Может для вас нет) я имею также музыкальное образование) и слышу немного непопадания)", - поделился хейтер.
"Можете написать конкретный момент?)", - спросил победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.
"Ну вариации в конце предложений, неуместны от слова совсем и они фальшивы как раз. И высокие ноты тоже не раскрыты, будто голосом не дотягивает. Повторюсь, я так слышу. И для меня лично это не хорошо. Если бы спели в одном варианте, было бы гораздо красивее", - ответил фанат.
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