Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский спел дуєтом с загадочной девушкой. Звезда опубликовал кадры в своем Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. На кадрах пара сидела рядом и чувственно пела. А в какой-то момент победитель "Голос країни" Сергей Лазановский взялся за ручки с девушкой.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии победителю "Голосу країни" Сергею Лазановскому:

"Так хорошо смотрите вместе, были бы замечательной парой",

"Не хватало финального поцелуя или хотя бы намека на него",

"У Вас больше комментариев, чем под новой свадьбой Дорофеевой",

"Только настоящие люди, находят свою пару)",

"Какие же вы. Ждем общий трек от вас, это очень хорошо",

"Очень схожи между собой, супер красивы! Супер",

"Хорошее и чувственное исполнение барышни) о парне такого не могу сказать".

Стоит отметить, Сергей Лазановский - известный украинский певец, который победил на шоу "Голос країни". Звезда, как и другие украинцы, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения артист занялся сбором денег для ВСУ.

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