Победитель "Голос країни" Сергей Лазановский поделился видео, вспомнив свое детство. Кадры звезда опубликовал в ТикТок, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз на видео победитель "Голос країни" Сергей Лазановский разыграл сценку, где мама предупреждает, что будет болеть живот, если будет прыгать. В конце видео у звезды якобы заболел живот.

"А что говорила ваша мама?", - написал победитель "Голос країни" Сергей Лазановский.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии победителю "Голос країни" Сергею Лазановскому:

"Я так всегда сыну говорю, ответ точно такой же). И результат конечно тоже",

"почему столь забавно и шокировано) одновременно увидеть вас в парике",

"Бедная моя деточка, обнимаю Вас!".

Стоит отметить, что победитель "Голос країни" Сергей Лазановский - известный украинский артист. Звезда был на шоу в команде Наде Дорофеевой и смог одержать триумф. Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда занялся организацией благотворительных концертов.

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