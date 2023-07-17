За время полномасштабной войны, начиная еще с отступа оккупантов от Киева, Вооруженным силам Украины удалось затрофеить много российской техники и танков, которые потом применяли уже против них. Однако, совершенно другая ситуация наоборот – оккупантам ничего не удалось затрофеить у наших военных. Дело в специфике военных действий.

Об этом в эфире Politeka Online рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, ему не приходилось видеть, чтобы оккупанты трофеили украинскую технику, которую поставляет нам Запад. Все из-за того, что экипаж бросает технику и бежит, когда происходит большое наступление и нет возможности вывезти военную технику.

"Реально затрофеить танк или затрофеить пусковую установку вообще нереально. Это должно быть большое наступление, это достигается при одном условии – экипаж бросает технику и бежит, иначе никак. То что россияне бросали свою технику и бежали, мы видели еще в Киевской области, и тут трофеи реально были. То чтобы наши бросали я не видел ни разу, наши не бросали целую технику, пригодную к использованию", - говорит Кирилл Сазонов.

По его словам, если бы оккупантам удалось захватить хотя бы один "Хаймарс" или "Леопард", то было бы во всех мировых новостях, а не в российской пропаганде.

"Если бы хоть один "Хаймарс" или "Леопард" попал в руки, был затрофеен армией оккупантов, поверьте, это было бы всех новостях. Они бы с ним носились по всему миру, Путин бы лично ездил и показывал. Пока не хвастаются. Под видом подбитого "Леопарда" нам показывали – еще до того, как их нам поставили – фото горящего "Леопарда" из Ирака, значит хвастаться нечем. Да, подбитые есть, затрофееных пока не слышал ни разу", - говорит военный.

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