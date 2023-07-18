Известная певица Алена Омаргалиева призналась, за что избила Владимира Дантеса. Об этом звезда рассказала в интервью Тане Ли.

"Когда-то я об этом рассказывала, но это было очень давно с Владимиром Дантесом, когда-то я его потягала за волосы. Это было еще до Дорофеевой. У нас была ссора, он меня не знал, я его не знала и он что-то там, это было в Харькове, что-то сказал и я его такая сюда за волосы. И вот так вот мы познакомились", - рассказала певица о знакомстве с Владимиром Дантесом.

Стоит отметить, Владимир Дантес - известный украинский певец, который в прошлом году развелся с Надей Дорофеевой. А после этого его бывшая жена начала отношения с другом семьи Мишей Кацуриным, за которого на днях вышла замуж. Владимир Дантес тоже не стал отставать и начал отношения с бывшей женой нового мужа Нади - Дашей Кацуриной.

Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А недавно звезда презентовал свой хит "Девочка Оля" на украинском языке.

"Девушка Оля много раз спасала меня, и я думаю многих из вас, кто слышал ее тогда, кто рос на этой песне, кому она очень нравится. И я считаю, что она не должна исчезать", - написал Владимир Дантес.

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