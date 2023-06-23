Экс-муж Дорофеевой Владимир Дантес поделился новым фото и своими мыслями. Звезда рассказал, что чувствует в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

"Каждое утро во дворе вижу этот бассейн. Каждое утро не хочу его убирать, потому что глядя на него в голове раздается шум, смех тех, кто здесь играл. Каждое утро записываю кружочек своей семье. Каждое утро я счастлив, потому что у меня есть романтическое и мимическое оправдание, почему я не убираю эту грязную воду и этот грязный бассейн. Хорошо, хорошо!) без тупых защитных шуток! Надеюсь, очень скоро они снова здесь устроят беспорядок)))", - написал Дантес.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это мыло) но все же стоит убрать и почистить его, потому что потом будет труднее то все, если еще планируете туда детей запускать)",

"Как можно было променять такого крутого чувака, любящего детей и принимающего чужих, как своих, на чмыря, который покинул свою женщину и своих деток почти сразу после рождения младшего ребенка....",

"Большое уважение Мужчине воспитывает детей от другого и постепенно становится для них Папой. И позор чмошникам, которые тех деток оставляют без стыда и совести.

Жизнь таких нагнет и не раз".

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