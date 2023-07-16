Владимир Дантес стал гостем нового выпуска проекта «Экзамен. Новая реальность» Маши Ефросининой, рассказал о личном, о скандалах и различных ситуациях, которые привлекали внимание общественности. Однако откровенность Дантеса в беседе с Ефросининой не оценили.

При этом под видео Ефросининой появилось много критики в адрес Дантеса не только из-за его обращения.

«Вова сильно изменился. Это очевидно и тем, кто с ним знаком, и тем, кто его не знает. С одной стороны, это уже второе интервью с ним, а с другой хочется сказать, что я поговорила с новым человеком. Посмотрите и вы, и сделайте выводы» - написала Ефросинина.

Под видео Ефросининой образовался конфликт:

«Боже, кто эти люди? Почему их популяризируют? Что оно сделало в своей жизни; Раньше была подписана на Надю. А потом подписались и на Вову. После разрыва с Надей, я от нее отписалась); О, ноу. Кто этот парень, кроме того, что он был мужем Нади из раскрученного Потапом дуэта?;

В чем талант этого «чуда»? Пишут что он «настоящий» 🙄 и что? В наше военное время хочется слушать настоящих героев, мужчин причастных к защите Украины; Взрослый ребенок; Как тошнит от этой показухи; Не могли кого нормального позвать?» - рассорились под постом Ефросининой.

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