Неизвестный устроил взрыв – мужчина бросил «коктейль Молотова» в Мавзолей Ленина.

Сообщается, что бутылка с зажигательной смесью попала в ограждение, возгорания не последовало.

Также известно, что мужчину задержали. О его личности и целях взрыва пока не сообщается.

По некоторым данным, мужчина был в неадекватном состоянии и оказал сопротивление полицейским при задержании.

«Снова напишут, что украинец это сделал»,

«Попытка хорошая, но лучше жечь военкоматы»,

"Ну как же в неадекватном? Наоборот! Здоровое действие здорового человека!",

"Началось!", - комментируют пользователи соцсетей взрыв под Мавзолеем.

Напомним, что минувшей зимой другой неизвестный мужчина попытался выкрасть из мавзолея тело Ленина.

Добавим, тем временем оккупанты заявили о массированной атаке БПЛА на полуостров.

По словам "властей", всего было 28 воздушных целей, а в атаке Минобороны РФ традиционно обвинило украинскую сторону.

"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Мавзолей Ленина - памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлевской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина.

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