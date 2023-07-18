Неизвестный устроил взрыв – мужчина бросил «коктейль Молотова» в Мавзолей Ленина.
Сообщается, что бутылка с зажигательной смесью попала в ограждение, возгорания не последовало.
Также известно, что мужчину задержали. О его личности и целях взрыва пока не сообщается.
По некоторым данным, мужчина был в неадекватном состоянии и оказал сопротивление полицейским при задержании.
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«Снова напишут, что украинец это сделал»,
«Попытка хорошая, но лучше жечь военкоматы»,
"Ну как же в неадекватном? Наоборот! Здоровое действие здорового человека!",
"Началось!", - комментируют пользователи соцсетей взрыв под Мавзолеем.
Напомним, что минувшей зимой другой неизвестный мужчина попытался выкрасть из мавзолея тело Ленина.
Добавим, тем временем оккупанты заявили о массированной атаке БПЛА на полуостров.
По словам "властей", всего было 28 воздушных целей, а в атаке Минобороны РФ традиционно обвинило украинскую сторону.
"Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Мавзолей Ленина - памятник-усыпальница на Красной площади у Кремлевской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина.
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