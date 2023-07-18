Невідомий влаштував вибух – чоловік кинув «коктейль Молотова» у Мавзолей Леніна.
Повідомляється, що пляшка із запалювальною сумішшю потрапила в огорожу, загоряння не було.
Також відомо, що чоловіка затримали. Про його особу та цілі вибуху поки не повідомляється.
За деякими даними, чоловік був у неадекватному стані та чинив опір поліцейським під час затримання.
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"Ну як же в неадекватному? Навпаки! Здорова дія здорової людини!",
"Почалося!", - коментують користувачі соцмереж вибух під Мавзолеєм.
Нагадаємо, що минулої зими інший невідомий чоловік спробував викрасти з мавзолею тіло Леніна.
Додамо, тим часом окупанти заявили про масовану атаку БПЛА на півострів.
За словами "влади", всього було 28 повітряних цілей, а в атаці Міноборони РФ традиційно звинуватило українську сторону.
"Вночі на сході Криму силами ППО збито 9 БПЛА, ще 19 – придушено засобами РЕБ. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Мавзолей Леніна - пам'ятник-усипальниця на Червоній площі біля Кремлівської стіни у Москві, де з 1924 року у прозорому саркофазі зберігається тіло Володимира Леніна.
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