Россияне каждый день убивают и калечат украинцев, уничтожают их квартиры и дома, превращают в пепел все, до чего могут дотянуться.

Так, в Сети появились новые трагические кадры из Авдеевки, которую враг беспощадно поливает огнем, пишет Politeka.net.

"Мой дом", - говорится в коротком комментарии к видео, на котором все понятно без слов.

На кадрах можно увидеть обгоревшие квартиры в многоэтажке, изуродованные деревья, огромные воронки в безлюдном дворе, в котором еще недавно раздавался детский смех.

Ни одного уцелевшего окна или балкона – от большого жилого дома остались только почерневшие стены.

Тем временем Донецкая областная прокуратура сообщает, что россияне убили в Донецкой области еще трех гражданских людей, пять получили ранения.

По фактам обстрелов севера Донбасса начато расследование.

Согласно данным прокуратуры, 17 июня российские оккупационные войска, вероятно, из реактивных систем залпового огня «Град» и «Смерч» обстреляли северный регион области.

Снаряды попали по жилым кварталам Авдеевки, а также сел Степановки, Степного и Макаровки.

«В результате взрывов погибли трое местных жителей. Это 52-летняя женщина и мужчины 52-х и 49-ти лет, последнего из которых обстрел застал на улице, когда он шел к колодцу набрать питьевой воды. Его 20-летний сын и еще четверо женщин в возрасте от 45 до 76 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести», - рассказали в прокуратуре.

Все госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. У двух пострадавших диагностирована контузия и травматический шок.

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