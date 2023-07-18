В Мережі вже з’явилися кадри наслідків нічної атаки на Одесу, пише Politeka.net.
Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено обʼєкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь.
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«Головне, що всі живі, а інше відбудуємо. Дякую велике і низький уклін ВАМ хлопці Захисники, за Вашу тяжку роботу», - коментуюють користувачі соцмереж кадри з наслідками.
Додамо, у ніч на 18 липня противник атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами «Калібр» та 36 ударними дронами типу «Shahed».
Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим).
Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.
«Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях», - повідомили подробиці повітряних боїв у Повітряних силах ЗС України.
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