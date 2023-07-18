Вночі росія підступно атакувала південь України, спочатку випустивши кілька хвиль ударних безпілотників, а потім атакувавши ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

В Мережі вже з’явилися кадри наслідків нічної атаки на Одесу, пише Politeka.net.

Уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено обʼєкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь.

«Пташку шкода», «Навіть чайкам спокою немає…», «Нічого людського»,

«Нелюди»,

«Мою Одесу побили…»,

«Головне, що всі живі, а інше відбудуємо. Дякую велике і низький уклін ВАМ хлопці Захисники, за Вашу тяжку роботу», - коментуюють користувачі соцмереж кадри з наслідками.

Додамо, у ніч на 18 липня противник атакував з південного напрямку шістьома крилатими ракетами «Калібр» та 36 ударними дронами типу «Shahed».

Пуски «Калібрів» здійснювались імовірно з російського фрегата «Адмірал Ессен», «шахеди» – з району полігону Чауда (Крим).

Силами та засобами Повітряних Сил знищено шість «Калібрів», 31 ворожий ударний дрон «Shahed-136/131» та один розвідувальний БпЛА.

«Крилаті ракети «Калібр» та переважну більшість дронів-камікадзе знищено на півдні – в Одеській та Миколаївській областях, решту ударних БпЛА уражено в Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях», - повідомили подробиці повітряних боїв у Повітряних силах ЗС України.

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