Выросло количество погибших в результате страшной авирии, которая произошла в Кировоградской области.

ДТП произошло днем ​​на автодороге Кропивницкий – Кривой Рог, пишет Politeka.net.

Там, 16 июля, столкнулись грузовой микроавтобус и пассажирский, в котором находились 17 человек.

Сначала сообщалось, что в результате столкновения рейсового микроавтобуса сообщением Киев-Кривой Рог с гражданским грузовым бусом погиб один человек. Еще один человек скончался по дороге в лечебное учреждение.

Спасатели деблокировали трех человек и передали их медикам скорой.

К сожалению, количество погибших возросло.

Как сообщила Кировоградская областная прокуратура 18 июля, в результате аварии погибли четыре пассажира маршрутного микроавтобуса, еще 13 человек получили травмы. Среди травмированных – трое детей – семнадцати, тринадцати и четырех лет.

"По данным следствия, 25-летний подозреваемый, управляя автомобилем «Opel Vivaro», нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, чем создал аварийную ситуацию пассажирскому микроавтобусу «Volkswagen Crafter», двигавшемуся навстречу, что привело к лобовому столкновению транспортных средств", – сообщили в прокуратуре.

Прокуроры обратились в суд с ходатайством по поводу избрания водителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

На опубликованных с места трагедии кадрах можно увидеть, что в результате столкновения бус и пассажирский автобус буквально превратились в металлолом.

«Ехали из Киева, я ехала со своей бабушкой. Помню, как нас сильно занесло, потом я полетела через окно и уже очутилась на земле… Потом я встала, пошла помогать тем, кому было хуже. Носила воду, бинты », – рассказывает 13-летняя Полина, пострадавшая в ДТП.

Девочка в больнице, ее бабушка тоже.

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