Военный эксперт Олег Жданов представил свой анализ текущей ситуации на фронтах Украины, отражая события, произошедшие за последние сутки. Также эксперт обсудил прогресс украинских войск и новость о накоплении сил рф, исходя из официальных данных, которые недавно представил Генштаб.

Российские войска активно направляют дополнительные силы и средства в район Бахмута с целью остановить наступление наших войск. Кроме того, враг начал наступление на Купянском направлении. Целью противника является разгром украинских войск в районе Купянска и продолжение наступления вглубь территории.

«В тоже время западнее Угледара наши войска попробовали пробиться и имели некоторый успех. Была не одна удачная попытка продавить линию обороны врага. Взяли в плен около 50 военнослужащих врага. Уже не раз появлялись видео, как мы увеличиваем обменный фонд. Это не удивительно, ведь мы хотим вернуть всех наших плененных защитников» - делится эксперт.

Также эксперт объяснил, зачем российские оккупанты стягивают резервы в направлении Авдеевки.

"На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия, успеха не имел. В основном активность врага проявлялась в районе Первомайского, линия фронта без изменений. И вот здесь на Авдеевском тоже враг продолжает накапливать резервы", — заявил эксперт.

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