Враг использовал крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131, пишет Politeka.net со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины.

«Атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара – Одесчина!», - сообщили защитники неба над Украиной.

Оккупант вел атаку несколькими волнами, применив 16 крылатых ракет морского базирования «Калибр».

"Вероятно с малого ракетного корабля "Ингушетия" и фрегата "Адмирал Эссен" из акватории Черного моря", - рассказали в Воздушных Силах.

Кроме того, оккупанты ударили по Украине восемью ракетами Х-22 из самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря, шестью крылатыми ракетами «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым), одной управляемой авиационной ракетой Х-59. Су-35 из акватории Черного моря.

Также оккупанты запустили 32 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» из полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская обл).

"По результатам боевой работы противовоздушной обороной Воздушных Сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 37 воздушных целей", - сообщили украинские защитники.

Среди уничтоженных целей – 13 крылатых ракет «Калибр», 1 управляемая авиационная ракета Х-59; 23 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

«Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области…», - добавили в Воздушных Силах.

Тем временем Житомирская ОВА сообщила, что в результате обстрела БпЛА "Шахед" в Житомирской области пострадал инфраструктурный объект и повреждены частные домохозяйства

"Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется", - пишут в сообщении.

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Также сообщалось о взрывах и огромном пожаре в оккупированном Крыму.

Кроме того, Politeka.net писала, что на анексированном полуострове готовятся к эвакуации.