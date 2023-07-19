Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Николаевскую ОГА, произошло разрушение и воспламенение объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.
Известно о двух пострадавших, одного человека пришлось госпитализировать.
В Сети уже появились кадры с места пожара, вспыхнувшего в результате атаки.
«Огонь охватил значительную площадь, поэтому огнеборцы укрощали пожар даже во время повторной волны вражеской атаки», - сообщили в ГСЧС Украины.
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Взрывной волной повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО "Коблево".
Напомним, Коблево – известный курорт в Николаевской области. До полномасштабного вторжения России в Коблево любили отдыхать тысячи украинцев.
Из-за полномасштабных боевых действий отдых у моря, в том числе и в Коблево, был отменен, но владельцы баз отдыха и гостиниц нашли альтернативу – отдых в бассейнах.
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Также сообщалось, что минувшей ночью оккупанты ударили по Украине "Ониксами" и "Калибрамы".
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