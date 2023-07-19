Сегодня ночью в результате вражеской атаки по населенному пункту Коблевской общины вспыхнул пожар.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Николаевскую ОГА, произошло разрушение и воспламенение объектов рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне.

Известно о двух пострадавших, одного человека пришлось госпитализировать.

В Сети уже появились кадры с места пожара, вспыхнувшего в результате атаки.

«Огонь охватил значительную площадь, поэтому огнеборцы укрощали пожар даже во время повторной волны вражеской атаки», - сообщили в ГСЧС Украины.

Взрывной волной повреждены рядом расположенные здания, а также автомобиль СПО "Коблево".

Напомним, Коблево – известный курорт в Николаевской области. До полномасштабного вторжения России в Коблево любили отдыхать тысячи украинцев.

Из-за полномасштабных боевых действий отдых у моря, в том числе и в Коблево, был отменен, но владельцы баз отдыха и гостиниц нашли альтернативу – отдых в бассейнах.

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