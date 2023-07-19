Ворог використовував крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу «Shahed-136/131», пише Politeka.net з посиланням на Повітряні Сили ЗС України.

«Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина!», - повідомили захисники неба над Україною.

Окупант вів атаку кількома хвилями, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування «Калібр».

«Імовірно з малого ракетного корабля «Інгушетія» та фрегата «Адмірал Ессен» з акваторії Чорного моря», - розповіли в Повітряних Силах.

Крім того, окупанти вдарили по Україні вісьмома ракетами Х-22 з літаків дальньої авіації Ту-22М3 з акваторії Чорного моря, шістьма крилатими ракетами «Онікс» з берегового ракетного комплексу «Бастіон» (Крим), однією керованою авіаційною ракетою Х-59 із винищувача Су-35 з акваторії Чорного моря.

Також окупанти запустили 32 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» з полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (Ростовська обл).

«За результатами бойової роботи протиповітряною обороною Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 37 повітряних цілей», - повідомили українські захисники.

Серед знищених цілей - 13 крилатих ракет «Калібр», 1 керована авіаційна ракета Х-59; 23 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

«Удари ракет Х-22 та «Онікс» було спрямовано по інфраструктурі Одеської області…», - додали в Повітряних Силах.

Тим часом Житомирська ОВА повідомила, що внаслідок обстрілу БпЛА "Шахед" на Житомирщині постраждав інфраструктурний об'єкт та пошкоджено приватні домогосподарства

"Всі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Наразі інформації про наявність жертв немає, інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється", - пишуть у повідомленні.

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