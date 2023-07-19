На Бердянском направлении, в районе сел Приютное и Старомайорское российским оккупантам удалось приостановить движение ВСУ. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Подразделения "свежего" 247-го "казачьего" десантно-штурмового полка из состава 7-й десантно-штурмовой дивизии путем непрерывных контратак по рубежу с.Приютное - с.Старомайорское, в течение 1.5 суток, сумели приостановить ВСУ по направлению на с.Старомлиновка с северо-западной стороны", — пишет эксперт.

Но, по его словам, общая ситуация для противника продолжает оставаться достаточно тяжелой, поскольку ВСУ уже ведут бои в самом Старомайорском и постепенно вытесняют оккупантов из с.Урожайное.

"Думаю, рано или поздно противнику таки придется на этом направлении отойти на рубеж Ремовка – Володино – Старомлиновка – Керменчик. На сегодняшний момент, по крайней мере, на двух фланговых районах на этом направлении (район с.Приютное и район с.Новодонецкое) у противника явно как-то "не складывается". В первом случае - повторяется почти идентичная история из с.Ровнополь, во втором случае — противник, в виде 37-й омсбр, как-то "опаздывает с реакцией", не успевая реагировать на резкое и внезапное изменение украинским командованием участков наступления", — подчеркнул Константин Машовец.

Военный обозреватель добавил, что на Бердянском направлении для ВСУ сейчас являюся целью два неселенных пункта — Старомлиновка и Керменчик, и оккупанты готовы приложить максимум усилий, чтобы их удержать.

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