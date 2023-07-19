Бахмутский район, в котором остаются гражданские люди, ежедневно страдает от ужасных атак и обстрелов.

Россияне бьют из всего подряд, пишет Politeka.net.

На днях враг нанес очередной авиаудар по городку Нью-Йорк.

Спасатели рассказывают, что многие дома в Нью-Йорке разрушены или повреждены, но некоторые местные до сих пор отказываются уезжать.

В этот раз оккупанты сбросили на город авиационную бомбу ФАБ-500. Попадание пришлось в жилой 5-этажный дом.

Огромная авиабомба попала в кровлю и, пробив перекрытие, пролетела с 5 по 1 этажи.

Упала авиабомба в подвальном помещении, где находились люди. Но произошло настоящее чудо – авиационная бомба не сдетонировала.

Спасатели Торецкого гарнизона Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области совместно с полицейскими провели эвакуацию всех жителей поврежденного дома и зданий, расположенных в зоне возможного поражения.

В одной из квартир поврежденного дома проживал мужчина с ограниченными физическими возможностями. Его спасатели с помощью ношей вынесли из дома и вместе с его семьей транспортировали в другое жилье.

ФАБ-500 в основном использовалась над Афганистаном советскими и союзными афганскими войсками на протяжении 1980-х годов. Также эту авиабомбу использовали над Сирией как русские, так и сирийские военные самолеты.

После 24 февраля 2022 года российские войска используют ФАБ-500 для бомбардировок украинских городов.

При взрыве ФАБ-500 образуется воронка диаметром 8,5 м.

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Также сообщалось, что оккупанты влупили по Украине "Калибрами" и "Ониксами".

Кроме того, Politeka.net писала, что украинские "птички" беспощадно уничтожают планы врагов.