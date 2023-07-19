Россияне бьют из всего подряд, пишет Politeka.net.
На днях враг нанес очередной авиаудар по городку Нью-Йорк.
Спасатели рассказывают, что многие дома в Нью-Йорке разрушены или повреждены, но некоторые местные до сих пор отказываются уезжать.
В этот раз оккупанты сбросили на город авиационную бомбу ФАБ-500. Попадание пришлось в жилой 5-этажный дом.
Огромная авиабомба попала в кровлю и, пробив перекрытие, пролетела с 5 по 1 этажи.
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Упала авиабомба в подвальном помещении, где находились люди. Но произошло настоящее чудо – авиационная бомба не сдетонировала.
Спасатели Торецкого гарнизона Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области совместно с полицейскими провели эвакуацию всех жителей поврежденного дома и зданий, расположенных в зоне возможного поражения.
В одной из квартир поврежденного дома проживал мужчина с ограниченными физическими возможностями. Его спасатели с помощью ношей вынесли из дома и вместе с его семьей транспортировали в другое жилье.
ФАБ-500 в основном использовалась над Афганистаном советскими и союзными афганскими войсками на протяжении 1980-х годов. Также эту авиабомбу использовали над Сирией как русские, так и сирийские военные самолеты.
После 24 февраля 2022 года российские войска используют ФАБ-500 для бомбардировок украинских городов.
При взрыве ФАБ-500 образуется воронка диаметром 8,5 м.
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Также сообщалось, что оккупанты влупили по Украине "Калибрами" и "Ониксами".
Кроме того, Politeka.net писала, что украинские "птички" беспощадно уничтожают планы врагов.