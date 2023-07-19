Русские атакуют Купянское направление, враг бросил на эти задачи огромное количество войск.

О том, что под Купянском тяжело и ситуация сложная, говорят и бойцы ВСУ, пишет Politeka.net.

Так, военнослужащий, ведущий свой телеграмм-канал «Бахмутский демон», рассказал, что победы за сутки не будет.

«О Купянске – там до сих пор трудно. Надо воспринимать реальность, а не слушать тех, кто говорит, что мы там за день победили. Нет, пока наши там в обороне и ситуация сложная…», – сообщил боец.

Защитник также высказался, что не верит в то, что враг дойдет до Купянска.

«И знаю кто и как из наших там работает, чтобы этого не произошло», – отметил «Бахмутский демон».

Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что враг сосредоточил на Лимано-Купянском направлении очень мощную группировку, более ста тысяч личного состава.

«На пике количества в Афганистане у советских войск было 120 тысяч», - отмечал Череватый.

Враг сконцентрировал десантные подразделения, свои лучшие мотопехотные подразделения, территориальные войска и другие силы. Таким образом, враг пытается прорвать оборону.

Удары оккупанты не прекращают.

Добавим, тем временем прокуроры документируют последствия очередных обстрелов Харьковщины со стороны России.

По данным следствия, 18 июля оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. Получили ранения 72-летний мужчина и женщина 68 лет.

Вечером 18 июля и утром 19 июля враг обстрелял Купянск - повреждены жилые дома.

«По предварительным данным, российские военные обстреливали Купянщину из артиллерии и РСЗО», - сообщили в прокуратуре.

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Также сообщалось об обнадеживающих новостях из Бахмутского направления.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты влупили по Украине "Калибрами" и "Ониксами".