Министр обороны США Ллойд Остин перед началом 14-й встречи в формате "Рамштайн" сказал, что украинское контрнаступление является ключевым моментом в войне. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" прокомментировал это заявление.

"Однозначно так. Самые серьезные и тяжелые операции обязательно прокипят в цикле сухой погоды именно в этом сезоне. Почему сухая погода? Потому что вся поступившая НАТОвская техника довольно тяжелая и тяжелее советской техники, скажем, БМП-2 советские весят 13 тонн, а "Брэдли" стартует от 20 и может достигать 30 т. Прекрасно отдаем себе отчет, что от результатов нашей войны и наших наступательных действий — так будет корректнее оценивать фронт, который сейчас кипит — очень многое будет зависеть в мировой геополитике, но есть один очень серьезный нюанс", - объяснил Петр Черник.

Эксперт подчеркнул, что наше контрнаступление похоже на прошлогоднюю Херсонскую операцию, хотя многие ожидали стремительного прорыва, как во время Харьковской.

"Все ждали и, к сожалению, до сих пор ждут Харьковской операции, которая была блестящей и ее никто не видел. Напомню, что по-настоящему успешные операции никогда не повторяются, каждая имеет свои особенности. Противник усвоил урок, сделал выводы и построил серьезную трехэшелонированную линию обороны, пройти ее жуковскими методами мы себе не можем позволить. Херсонская операция длилась более трех месяцев и в итоге была результативна, и эта будет результативной. Вопрос лишь, когда состоится главная брешь в обороне противника и как далеко мы сможем отбить наши территории, потому что старая линия разграничения 24.02 прошлого года - это очень серьезный военный вопрос", - подчеркнул Петр Черник.

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