Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" рассказал о ситуации с украинским контрнаступлением, учитывая отсутствие у нас пока истребителей F-16 и недостаточное количество техники для разминирования.

"Авиация будет, неизбежно, уверен на 100%. Вопрос количества и, самое главное, вооружения к этой авиации, потому что сама машина по себе ничего не значит... То что будет авиация - уверен. Вопрос когда и количества авиационных комплексов. Чтобы по-настоящему сломать линию фронта, надо по меньшей мере 60. На мой взгляд, реалистично смотрю в жизнь, если сразу появятся 24 машины и все необходимое вооружение к ним, а думаю, что в первую очередь они начнут работать как перехватчики против крылатых ракет, то это действительно будет очень хорошо", — заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, что касается части разминирования, то у нас уже есть определенное количество американских установок М58, которые могут проделывать в минных полях серьезные проходы.

"Действительно серьезная машина, но это очень удобная цель. Чтобы она не стала целью, нужно как можно больше истребить артиллерии, и мы очень хорошо делаем эту работу, за июнь 688 стволов - беспрецедентное явление со времен Второй мировой войны", - пояснил Петр Черник.

Эксперт подчеркнул, что проходить старую линию разграничения, до 24 февраля 2023 — это сверхтрудная задача.

"200 тысяч личного состава положить там трупом мы не должны — это безумие и преступление. А Донбасс в лоб никто никогда не брал, все есть в истории", — добавил он.

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