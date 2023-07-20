О просходящем на Бердянском направлении сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец.

Так, по его словам, в районе села Приютное командование противника пытается, если не организовать очередную серию контратак, то, по крайней мере, существенно усилить фланговый район своей системы обороны.

«Пока огнем танков и артиллерии с высот юго-западнее этого села противник блокирует продвижение передовых украинских подразделений по направлению Приютное - Володино... Но вместе с тем, противник продолжает наращивать свои силы на этом участке...», - сообщил военный эксперт, добавив, что сюда вернулись подразделения 394-го мсп и 71-го мсп противника.

Теперь, отмечает Машовец, в районе села Приютное собралась "компания блатных и нищих", в которой 34-я омсбр, 394-й мсп, 71-й мсп, 247-й "казачий" дшп, а также другие подразделения.

«Я далек от мнения о том, что все это кодло там концентрируется "исключительно для обороны". На мой взгляд, они однозначно попытаются ломануться в направлении, либо на с.Новодаровку, либо на с.Левадное или даже одновременно и туда и туда...», - предполагает Машовец.

Напомним, ранее украинский военнослужащий рассказал, могут ли россияне дойти до Купянска.

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